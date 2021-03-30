Удочку на соревнованиях по подледному лову закинул и районный парламентарий Анатолий Сименяк

27 марта председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поучаствовал в соревнованиях по подледной рыбной ловле «Зимняя рыбалка – 2021». Мероприятие проходило уже в 14 раз и его масштаб продолжает набирать обороты, объединяя все больше рыбаков. На озере Светлое в Сытомино собралось почти полсотни любителей зимней ловли. Участники разных возрастов целыми семьями приехали на соревнования из Сургута, Лянтора, Сытомино, Лямина и Нефтеюганска.

«Сам я ярый спиннингист и предпочитаю летний лов, но всегда поддерживаю всё, что связано с рыбалкой. Поэтому с удовольствием приехал забросить удочку и пожелать отличного клева участникам», - рассказал Анатолий Сименяк.

Как только взмыла в небо сигнальная ракета, рыбаки устремились на «арену», подбирая себе самые клёвые места на льду. Удача сразу улыбнулась Станиславу Зубенко, к нему первому пришла рыба.

Настоящей баталией стала эстафета по забурке льда. Участникам предстояло пробурить на скорость лунку, самым быстрым стал Николай Кузнецов.

Наряду с матерыми рыбаками было много молодых людей. Самому младшему гостю мероприятия Егору всего 2 года. В соревновании он не участвовал, но уверенно держал удочку и помогал отцу забрасывать блесну в лунку. А вот 8-летний Павел Давыдчик рыбачил самостоятельно на равных правах со взрослыми. Жюри выбрало его победителем в номинации «Самый юный участник» и вручило в подарок рюкзак. На этом достижения детей не закончились. 12-летняя Ангелина Полякова поймала самую большую рыбу, за что была поощрена судейской командой. У бывалых рыбаков подрастает достойная смена.

После финального свистка судьи посчитали уловы участников. Клёв получился окунёвый. Рыбаки общими усилиями наловили 8 килограмм рыбы, это почти 500 штук. Чемпионом стал Вадим Поляков, отец Ангелины, которая поймала самую крупную рыбу. У семьи Поляковых выдался звездный день! II место занял Алексей Ярков, а III место – Татьяна Мухортикова.

Пока шел подледный лов, на берегу развернулась полевая кухня. За оживленным обсуждением прошедшего события все участники угостились вкуснейшей наваристой ухой и горячим чаем.

«Я, как рыбная душа, был очень рад такому приему. Мне сегодня фарт не подвернулся, хотя количество пойманной рыбы и не важно. Главное - бесценное время отдыха в приятной компании. Сытоминцы всегда встречают, как родного. Их открытость и душевность заряжает так, что хочется отдавать с неменьшей силой! Благодарю организаторов за замечательный день!» - поделился впечатлениями Анатолий Сименяк.