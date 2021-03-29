Бизнесмены тюменской «матрешки» взял в долг у МФО 1,5 млрд рублей

Предприниматели Югры, Ямала и Тюменской области стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях (МФО). В период пандемии предприниматели получили займы на сумму 1,5 млрд рублей, объем выдачи увеличился на 15 процентов.

«За год портфель микрозаймов, выданных МФО бизнесу, вырос на 40 процентов и составил 2,3 млрд рублей. При этом совокупная задолженность населения по микрозаймам сократилась на 16 процентов», - рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.

За этот же период жители региона стали реже брать микрозаймы. Их количество снизилось на 10 процента. Тюменцы, югорчане и ямальцы взяли займы на сумму 860 млн рублей, треть из которых приходится на займы «до зарплаты».