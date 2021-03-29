Блогер Илья Варламов рассказал, что общего у Сургута и города в Марокко

Блогер Илья Варламов нашел очередной повод вспомнить о Сургуте. На этот раз он сравнил столицу Югры с городом в Марокко.

«Казалось бы, что может быть общего между северным Сургутом и марокканским Шефшауэном? Как эти города вообще могли пересечься? Всё очень просто. Говорят, ещё в XVI веке султан Ахмад аль-Мансур аз-Захаби, чьё правление называют "золотым веком" страны, побывал в Сургуте и был поражён красотой сургутских подъездов! Вернувшись в Марокко, он приказал выкрасить весь город в синий цвет, чтобы утереть нос русским. Кстати, название города Шефшауэн так и переводится – «Как Сургут, только лучше!», - так начинается репортаж урбаниста из очередного путешествия.

Отметим, что Сургут много раз вдохновлял Варламова: он назвал розовые заборы города «поросячьими», включил сургутский «Биг-Бен» в список самых уродливых зданий, поспорил с Вадимом Шуваловым о дизайне железнодорожного вокзала, а архитектуру города плохой.