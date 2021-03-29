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Врачи Сургута спали двухлетнего ребенка от редкой формы порока сердца

Врачи окружного кардиодиспансера провели сложную операцию юному жителю Югры

Врачи Сургута спали двухлетнего ребенка от редкой формы порока сердца
фото: ОКД

Сургутские врачи окружного кардиодиспансера провели сложную операцию ребенку с редким пороком сердца. Для этой медицинской манипуляции двухлетний малыш пересек 900 километров по зимнику и трассе.

Мальчику после УЗИ поставили диагноз – вторичный дефект межпредсердной перегородки. У юного югорчанина был самый редкий тип болезни, который встречается лишь в одном проценте из всех случаев.

«Врожденный порок сердца – диагноз, который в современной кардиохирургии давно перестал звучать как приговор. Врачи окружного кардиодиспансера, как их коллеги во всем мире, проводят операции при самых сложных аномалиях. Залог успеха – наличие сплоченной команды, научный подход в лечении и современные технологии. Но самый первый шаг на пути к медицине высоких технологий – это диагностика», – сообщили в пресс-службе медучреждения.

Малыш перенес операцию в условиях искусственного кровообращения хорошо и идет на поправку. Совсем скоро он сможет вернуться домой.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 81, комментариев: 0
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