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​В советах не нуждается: кадровые перестановки в мэрии Сургута поддержали парламентарии

Глава Сургута Андрей Филатов вместо советника и других кадров возьмет на работу двух новых замов

​В советах не нуждается: кадровые перестановки в мэрии Сургута поддержали парламентарии
Фото: ok-internet.ru

Депутаты Сургута поддержали кадровые изменения в городской мэрии. С предложением усовершенствовать структуру к парламентариям вышел глава Сургута Андрей Филатов. Главным образом изменения коснутся численности замов градоначальника. Вместо двух штатных единиц заместителей главы теперь появится четыре новых должности. Обязанности замглавы по безопасности – эту должность ранее занимал Алексей Жердев, – разделят на два блока: безопасность и управление делами администрации. А обязанности «денежного» зама разделятся на два направления: экономику-инвестиции и финансы. Подробнее о кадровых перестановках и функциях чиновников читайте в материале siapress.ru.

Депутаты поначалу с недоверчивой осторожностью восприняли информацию, полагая что нововведения увеличат нагрузку на бюджет города, учитывая, что в структуре администрации появятся две высокооплачиваемые должности. Однако начальник управления кадров и муниципальной службы администрации Наталья Бандура заверила, что количество штатных сотрудников мэрии не изменится за счет сокращения трех других должностей, которые сейчас вакантны. Среди них советник главы, помощник и начальник управления в департаменте финансов. Так, из 10 миллионов рублей на зарплату для новых замов сэкономят больше половины. Остается найти 4,2 миллиона рублей.

Такое кадровое решение главы города не вызывает удивления. Андрей Филатов еще на первой публичной рабочей встрече с коллегами отметил, что спрашивать строго будет именно со своих заместителей. Поэтому есть необходимость разделить обязанности для улучшения качества работы, считают в мэрии.

На депутатских слушаниях по этому вопросу выступил Эдуард Иваницкий с просьбой к главе города в рамках кадровой ревизии возродить ранее сокращенное управление экологии, потому как считает решение предшествующей власти стратегической ошибкой: «Любой вопрос экологии сегодня приобретает публичность мгновенно, и это надо учитывать. Отдел сейчас находится в составе департамента городского хозяйства, который такие вещи не комментирует». С заявлением парламентария согласился Михаил Гуменюк, на днях вступивший в должность замглавы Сургута. Он отметил, что Андрей Филатов этим вопросом тоже озабочен.

Сегодня, на 22 внеочередном заседании думы города, депутаты проголосовали за кадровые изменения, представленные им на рассмотрение.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 211, комментариев: 0
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