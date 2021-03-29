Во время пьяной ссоры житель Сургута напал на двух горожанок с ножом

В Сургуте мужчина устроил поножовщину с двумя женщинами: они поссорились во время застолья и горожанин пустил в ход холодное оружие. Причиной конфликта стала неприязненные отношения между всеми участниками инцидента.

Подозреваемый ударил одну женщину в грудь, а вторую полоснул по лицу. Как оказалось, ранее он уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В момент прибытия полицейских злоумышленник был в том же доме, где случился конфликт.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанный заключен под стражу, в порядке ст.91 УПК РФ», – сообщили в УМВД города.