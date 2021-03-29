В Сургуте жильцы многоквартирного дома сами потушили пожар

В доме на улице 30 лет Победы вечером 27 марта произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 22:53. Огонь был ликвидирован спустя 10 минут. Обошлось без пострадавших.

«Горел мусорный контейнер. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем», – пояснили в пресс-службе МЧС Югры. Сами жители, скорее всего, почувствовали запах дыма через мусоропровод. Вызвали пожарных, однако потушить огонь жильцам удалось своими силами, используя подручные средства, сообщили в ведомстве.