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​Сургутская ПНБ расскажет горожанам о расстройствах аутистического спектра

Сургутская психбольница расскажет о проблеме аутизма через лекции и буклеты

​Сургутская ПНБ расскажет горожанам о расстройствах аутистического спектра
Фото: pexels.com

Жители Сургута станут более грамотными в отношении людей с аутизмом. Сургутская клиническая психоневрологическая больница организует уголки здоровья, раздаст буклеты, посвященные людям с расстройствами аутистического спектра. Акция приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.

Помимо листовок, узнать о том, как взаимодействовать с аутичными людьми, можно будет онлайн – соответствующие рекомендации ПНБ разместит на своем сайте. Также учреждение проведет профилактические беседы с близкими пациентов и организует горячую линию по вопросам, касающимся этих расстройств.

Цель акции – помочь людям с РАС не чувствовать себя одиноко, вселить им чувство единства с другими, помогать им социализироваться и жить полноценной жизнью.

По оценке ВОЗ, в глобальном масштабе заболевания аутистического спектра составляют 11% всех проблем со здоровьем. В России по последним оценкам насчитывается порядка 200 тысяч аутичных детей. При этом аутизм у мальчиков встречается в три-четыре раза чаще, чем у девочек. Рост распространённости этих заболеваний составляет 14% ежегодно.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 200, комментариев: 0
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