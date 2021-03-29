Сургутская психбольница расскажет о проблеме аутизма через лекции и буклеты

Жители Сургута станут более грамотными в отношении людей с аутизмом. Сургутская клиническая психоневрологическая больница организует уголки здоровья, раздаст буклеты, посвященные людям с расстройствами аутистического спектра. Акция приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.

Помимо листовок, узнать о том, как взаимодействовать с аутичными людьми, можно будет онлайн – соответствующие рекомендации ПНБ разместит на своем сайте. Также учреждение проведет профилактические беседы с близкими пациентов и организует горячую линию по вопросам, касающимся этих расстройств.

Цель акции – помочь людям с РАС не чувствовать себя одиноко, вселить им чувство единства с другими, помогать им социализироваться и жить полноценной жизнью.

По оценке ВОЗ, в глобальном масштабе заболевания аутистического спектра составляют 11% всех проблем со здоровьем. В России по последним оценкам насчитывается порядка 200 тысяч аутичных детей. При этом аутизм у мальчиков встречается в три-четыре раза чаще, чем у девочек. Рост распространённости этих заболеваний составляет 14% ежегодно.