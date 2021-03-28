16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7576   EUR  89,2576  

Новости

Больше новостей
Назначение Михаила Гуменюка замглавы Сургута — это…
Комментировать
0
Боитесь ли вы заразиться COVID-19?

Да, больше, чем год назад 9.3%

Да, меньше, чем год назад 26.1%

Нет, я переболел(а) 27.9%

Нет, хотя не болел(а) 31.4%

Не знаю 5.3%

Всего голосов: 226

Комментировать
0
Интересуетесь ли вы туристическими поездками внутри страны?

Да, и время от времени выезжаю в другие регионы в турпоездки 35.1%

Да, но пока не выезжал(а) 20.4%

Нет 41.2%

Не знаю 3.3%

Всего голосов: 211

Комментировать
0
Как вы оцениваете первые кадровые решения Андрея Филатова на посту главы Сургута?

Положительно 23.6%

Отрицательно 34.5%

Не знаю 41.9%

Всего голосов: 203

Комментировать
0
Следите ли вы за криминальными новостями Сургута?

Да, регулярно 31.1%

Да, изредка 33.3%

Нет 35.6%

Всего голосов: 177

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутяне просят запустить автобус до «Леруа Мерлен»

В Сургуте в связи с открытием «Леруа Мерлен» появилась необходимость в новом маршруте общественного транспорта

​Сургутяне просят запустить автобус до «Леруа Мерлен»
Фото: Леруа Мерлен Сургут

Необходимость в новом автобусном маршруте появилась в связи с открытием «Леруа Мерлен». Пока единственным оптимальным вариантом для того, чтобы добраться до строительного магазина, расположенного на Югорском тракте, является личный автомобиль. Это и послужило поводом для общественного запроса. Сургутяне даже разработали свой вариант удобного маршрута.

«После открытия «Леруа Мерлен», а так же других значимых объектов появилась необходимость создания нового маршрута общественного транспорта! Предлагаю создать маршрут «ж/д — «Лента» — «Купец» — «Леруа Мерлен» — «Сити Молл» — университет и улица Университетская — спорткомплекс «Олимп» — ТЦ «Союз» и «Вершина», далее по проспекту Мира в сторону УБР и автовокзала, мимо «Ауры» и снова на ж/д», – пишет Дамир в своем обращении на портале «Твой Сургут».

На предложение в администрации пока не отреагировали. Ранее siapress.ru писал, что в Сургуте подведены итоги обсуждения нового комплекса системы общественного транспорта. Горожане внесли более 300 предложений по модернизации автобусного движения. На реализацию проекта выделено порядка 10 миллионов рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:25, просмотров: 145, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 15:36
Гыгы. Бросили подачку с трехрублевым доходом в бюджет - походите ножками. В нормальных городах и автобусы за их торгашей счет, и отстегивают прилично.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Зима не отступает: начало новой рабочей недели в Сургуте обещает быть холодным 1189
  2. Сургутяне ждут строительства школы в 24 микрорайоне, но возведение начнется только через три года 1140
  3. ​Новый перинатальный центр в Сургуте готов принимать малышей 718
  4. ​Третий день без потерь: в Югре 76 новых случаев ковида за сутки 620
  5. Семь сургутских педагогов – лучшие в Югре 516
  6. ​Бумаги подписаны: реконструкция ж/д вокзала в Сургуте начнется в ближайшее время 515
  7. ​Сам себе хозяин? Проезд на 69 маршруте подорожал до 35 рублей 427
  8. ​Ни пройти, ни проехать: талый снег в Сургуте отрезает пути горожанам 318
  9. ​Сургутский «Театр актера и куклы «Пертушка» отмечен на международном уровне 207
  10. ​Сургутяне просят запустить автобус до «Леруа Мерлен» 145
  1. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 4953
  2. ​Таинственное желтое облако вызвало беспокойство у сургутян 4809
  3. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 3956
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 3341
  5. ​На Энгельса, 8 приехал новый зам 2915
  6. Нижневартовского чиновника подозревают в получении взятки 2873
  7. ​Руководителя подразделения МВД Югры уличили в коррупции 2865
  8. ​Вартовский «Урок мужества» перетасовал сотрудников местного УВД 2732
  9. «Радуемся каждому новому навыку, движению и прибавке в весе пациентов – это всегда для нас событие» 2729
  10. ​Не хотела на улицу. Хозяин нижневартовской медведицы рассказал, почему она сбежала 2638
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 18896
  2. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 10314
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10103
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9764
  5. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9680
  6. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 8385
  7. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 8064
  8. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7951
  9. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7824
  10. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7518

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика