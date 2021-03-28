В Сургуте в связи с открытием «Леруа Мерлен» появилась необходимость в новом маршруте общественного транспорта

Необходимость в новом автобусном маршруте появилась в связи с открытием «Леруа Мерлен». Пока единственным оптимальным вариантом для того, чтобы добраться до строительного магазина, расположенного на Югорском тракте, является личный автомобиль. Это и послужило поводом для общественного запроса. Сургутяне даже разработали свой вариант удобного маршрута.

«После открытия «Леруа Мерлен», а так же других значимых объектов появилась необходимость создания нового маршрута общественного транспорта! Предлагаю создать маршрут «ж/д — «Лента» — «Купец» — «Леруа Мерлен» — «Сити Молл» — университет и улица Университетская — спорткомплекс «Олимп» — ТЦ «Союз» и «Вершина», далее по проспекту Мира в сторону УБР и автовокзала, мимо «Ауры» и снова на ж/д», – пишет Дамир в своем обращении на портале «Твой Сургут».

На предложение в администрации пока не отреагировали. Ранее siapress.ru писал, что в Сургуте подведены итоги обсуждения нового комплекса системы общественного транспорта. Горожане внесли более 300 предложений по модернизации автобусного движения. На реализацию проекта выделено порядка 10 миллионов рублей.