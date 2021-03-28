«Театр актера и куклы «Петрушка» вступил в международный союз деятелей театра кукол UNIMA

Одним из 50 российских театров, входящих в международный союз деятелей театра кукол UNIMA (Union Internationale de la Marionnette), стал сургутский «Театр актера и куклы «Пертушка». Эта ассоциация основана в Праге в 1929 году. Теперь директор театра Алена Блинова является индивидуальным членом международного союза. В России таких всего 135 человек.

«Основной целью UNIMA является содействие развитию искусства театра кукол. Для ее осуществления Союз стимулирует всевозможные формы общения между кукольниками всех стран, регулярно проводит международные конгрессы, конференции, фестивали, содействует профессиональному обучению и научно-исследовательской деятельности, участвует в работе международных организаций, имеющих сходные цели», – сообщается на странице местного культурного учреждения.