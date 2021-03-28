Частному сектору в Сургуте грозит подтопление из-за куч снега

Жители частного сектора в районе Черного мыса не могут передвигаться по улицам ни пешком, ни на личном транспорте. Коллапс на дорогах создают талый снег и лужи. Об этом сообщает подписчица «К-Информ». «Вот так почистили улицу Школьную. Везде понакидали сугробов, и теперь это все тает: невозможно ни проехать, ни припарковаться», – комментирует запись автор Екатерина Фатеева.

Видео: К-Информ

Ранее siapress.ruсообщал о том, что большую вероятность подтопления городских участков в этом году создаст таяние снега. Специалисты назвали участки, что находятся в зоне риска. В преддверии сезона паводков коммунальщики проведут очистку водоотводных канав, начнут вывоз снега с территорий, не относящихся к улично-дорожной сети, чтобы сократить объем снежных масс.