Сургутяне пожаловались на подорожание проезда в 69 маршрутке

Стоимость билета в 69 маршрутке в миг подорожала на пять рублей. При чем без предупреждения. На это сургутяне пожаловались чиновникам через портал «Твой Сургут». «Сегодня 25.03.2021 на 69 маршруте стоимость проезда составляет 35 рублей. Хотя по всему салону размещены таблички со стоимостью проезда 30 рублей. Подорожание произошло без предупреждения», – пишет Юлианна Нафигина.

Фото: «Твой Сургут», Юлианна Нафигина

О новом тарифе пассажиров извещал сам водитель маршрутки. По информации перевозчика, стоимость проезда пока не менялась, однако рассматривается вопрос о его увеличении. Также представитель мэрии в своем ответе на жалобу пояснил, что частные перевозчики имеют право самостоятельно регулировать тарифы исходя из своих затрат. «Маршрут № 69 работает по нерегулируемым тарифам (без возмещения затрат из бюджета города). Согласно пункту 18 части 1 статьи 3 Федерального закона № 220-ФЗ регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – это регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком, т.е. перевозчик самостоятельно устанавливает тарифы на проезд, в зависимости от своих фактических затрат», – ответил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Сургута Рустам Гильманов.

Напомним, с 1 января 2021 года проезд в общественном транспорте, обслуживающем муниципальные маршруты вырос с 26 до 27 рублей. Проезд на некоторых частных маршрутах оставался неизменным.