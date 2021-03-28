Наталья Комарова обсудила с представителями «РЖД» ход работ по реконструкции сургутского ж/д вокзала

Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Сургут встретилась с представителями компании «РЖД». Глава региона в рамках рабочей встречи обсудила с начальником Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иваном Колесниковым и заместителем начальника дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» Ильей Благовым реконструкцию и строительство вокзальных комплексов в муниципалитетах округа.

«Зафиксировали обязательства сторон по завершению работы над инвестиционным соглашением по строительству (реконструкции) вокзальных комплексов в Сургуте, Пыть-Яхе, запуску в эксплуатацию вокзала в Нягани», – сообщает на своей странице в Инстаграме Наталья Комарова. Компания уж заключила контракт на производство строительно-монтажных работ – стройка в Сургуте начнется в этом году.

Ранее siapress.ruписал, что работы на объекте стартуют уже в марте 2021 года. Обновленные «ворота в город» Сургут получит к 2023 году. Стоимость работ оценивается в 2,4 миллиарда рублей.