В Югре выбрали лучших учителей и воспитателей

На конкурсе профессионального мастерства «Педагог года Югры – 2021» отличились сургутяне. Семь учителей и воспитателей образовательных учреждений города признаны лучшими в округе. Среди призеров значится директор школы №46 Гейнц Лилия Викторовна, которая стала лучшим руководителем образовательной организации. Лучшим воспитателем жюри выбрало Московец Оксану Николаевну из детского сада «Волчок». А самые строгие судьи – ученики – отдали свою симпатию учителю английского языка из «Сургутской технологической школы» Старакоровой Юлии Михайловне.

«Никогда не сомневались, что сургутские педагоги - лучшие!!! И сегодня получили очередное подтверждение этому. Сердечно поздравляем их и коллег-призеров и финалистов конкурса!», – дарит свои поздравления администрация Сургута.