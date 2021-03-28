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Семь сургутских педагогов – лучшие в Югре

В Югре выбрали лучших учителей и воспитателей

Семь сургутских педагогов – лучшие в Югре
Фото: Администрация Сургута

На конкурсе профессионального мастерства «Педагог года Югры – 2021» отличились сургутяне. Семь учителей и воспитателей образовательных учреждений города признаны лучшими в округе. Среди призеров значится директор школы №46 Гейнц Лилия Викторовна, которая стала лучшим руководителем образовательной организации. Лучшим воспитателем жюри выбрало Московец Оксану Николаевну из детского сада «Волчок». А самые строгие судьи – ученики – отдали свою симпатию учителю английского языка из «Сургутской технологической школы» Старакоровой Юлии Михайловне.

«Никогда не сомневались, что сургутские педагоги - лучшие!!! И сегодня получили очередное подтверждение этому. Сердечно поздравляем их и коллег-призеров и финалистов конкурса!», – дарит свои поздравления администрация Сургута.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 515, комментариев: 0
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