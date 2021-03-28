Центр охраны материнства и детства в Сургуте прошел Госэкспертизу

Самый долгожданный медицинский объект готов на 100 процентов. Центр охраны материнства и детства в Сургуте в скором времени начнет принимать пациентов. Осталось пройти этап лицензирования. Готовность объекта 27 марта оценили федеральные эксперты. Об этом в соцсетях сообщил заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Делегация осмотрела материально-техническую базу, познакомилась с медицинским персоналом центра. В учреждении развернуто 315 коек. Мощность оценивается в 165 посещений в смену и 10 тысяч малышей в год.

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«Наш центр — единственный в своем роде в районах Крайнего Севера. Я верю, что он станет лучшим медучреждением в своей области. Эксперты со мной солидарны: Центр охраны материнства и детства практически готов к лицензированию и скоро примет первых пациентов!», – заключил Вадим Шувалов.