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Зима не отступает: начало новой рабочей недели в Сургуте обещает быть холодным

В Сургуте на последние дни марта прогнозируют похолодание

Зима не отступает: начало новой рабочей недели в Сургуте обещает быть холодным
фото: pixabay.com

В последние дни марта обещают похолодание: по данным сайта Гисметио, в следующие понедельник и вторник температура на улице может упасть до минус 13 градусов. Учитывая, что из-за потепления во дворах образовалась снежная каша, может наступить гололед.

Рекомендации МЧС:

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.


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27 марта в 13:43, просмотров: 1902, комментариев: 2
Комментарии:
Citizen
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27 марта в 23:22
Мы это серьезно? "можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой)" ?????
Мне зачет такое ЖЭУ, что дорожки не чистит? И зачем такая Администрация что этих .....х не контролирует?!
Так то мы им всем деньги платим.
Alkonowa1ow
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28 марта в 00:59
Для таких целей нужны не «молитвы» МЧС, а необходимо посыпать пешеходные дорожки противогололедным материалом ПГМ-2. Хотя бы на автобусных остановках и в местах с большим трафиком движения пешеходов. Наконец, в крайнем случае «щебеночка» мелкой фракции и мраморная крошка. Конечно хуже ПГМ-2, но хоть что-то. Конец марта и первая декада апреля- это «тихий ужас» для пешеходов. Из года в год. Как разорвать этот порочный круг? Как, господа коммунальщики и спасатели?
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