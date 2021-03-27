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Сургутяне ждут строительства школы в 24 микрорайоне, но возведение начнется только через три года

Возведение школы в 24 микрорайоне Сургута перенесли на 2024-2026 годы

Сургутяне ждут строительства школы в 24 микрорайоне, но возведение начнется только через три года
фото: Администрация Сургута

Сургутские родители хотят, чтобы их дети учились недалеко от дома, но такой возможности нет. Жильцы 24 микрорайона пожаловались на то, что так и не получили заветную школу – ждать придется еще как минимум три года.

«Обещали в 2021 году школу на 1500 мест, теперь запланировали на 2024-2026 годы. С чем это связано? Нам приходится ездить в другой микрорайон. В 19 школе тоже 13 первых классов, и в 38 школе перегруз, а микрорайон строится и расширяется, в основном живут молодые семьи», – рассказала горожанка Лилия на портале «Твой Сургут».

В местном департаменте образования ответили, что ранее строительство было запланировано на 2023-2025 годы, но планы были нарушены из-за того, что инвестор не был найден своевременно:

«К сожалению, в связи с отсутствием инвестора в прошлом году Департаментом образования и молодёжной политики Югры были внесены изменения в программу, в результате чего сроки строительства объекта были изменены на 2024-2026. Более ранние сроки строительства объекта программой не предусматривались», – прокомментировала заместитель директора ведомства Ольга Иванова.


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27 марта в 13:13, просмотров: 1841, комментариев: 0
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