В Сургуте сформировали пул волонтеров, которые будут помогать в голосовании за объекты для благоустройства

Продвигать проекты по благоустройству будет порядка 70 сургутских волонтеров. Штат уже сформирован – об этом информирует администрация города.

«Именно они будут помогать горожанам продвигать проекты сургутских скверов и парков в федеральном онлайн голосовании. Речь об экопарке «За Саймой», парковой зоне в 20А микрорайоне, сквере у Дворца торжеств и парке в 8-ом микрорайоне города. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая», – рассказали в местной мэрии.

До этого времени добровольцы будут проходить обучение. Варианты, которые станут лидерами опроса, включат в адресный перечень для благоустройства на 2022 год.