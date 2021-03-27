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Закалялись? Жители Сургута делятся фото ребенка, который почти голый стоял на снежной горе

Фото «суровых сургутских детей» распространяются по соцсетям среди горожан

Закалялись? Жители Сургута делятся фото ребенка, который почти голый стоял на снежной горе
фото: ЧП Сургут

Сургутяне заметили на территории города ребенка, который гулял практически голышом – мальчик оставил неподалеку куртку и футболку, а затем взобрался на снежную гору. Фото с места событий в одном из местных пабликов были опубликованы 25 марта с подписью «суровые сургутские дети».

Некоторые горожане не поддержали энтузиазма школьников – посчитали, что такой поступок показывает безалаберное отношение к своему здоровью. Однако иные местные жители предположили, что ребенок так решил закалиться. Отметим, что в тот день температура воздуха на улице была в районе минус семи градусов.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 192, комментариев: 0
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