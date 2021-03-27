Фото «суровых сургутских детей» распространяются по соцсетям среди горожан

Сургутяне заметили на территории города ребенка, который гулял практически голышом – мальчик оставил неподалеку куртку и футболку, а затем взобрался на снежную гору. Фото с места событий в одном из местных пабликов были опубликованы 25 марта с подписью «суровые сургутские дети».

Некоторые горожане не поддержали энтузиазма школьников – посчитали, что такой поступок показывает безалаберное отношение к своему здоровью. Однако иные местные жители предположили, что ребенок так решил закалиться. Отметим, что в тот день температура воздуха на улице была в районе минус семи градусов.