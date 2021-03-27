На одной из остановок Сургута плохо закреплено электронное табло: жители возмущаются в социальных сетях

Сургутяне пожаловались на сломанное электронное табло на остановке в районе одного из городских бассейнов. Судя по опубликованным фото, механизм слабо закреплен и вскоре может обрушиться. Местные жители сообщили об инциденте в социальных сетях.

«На остановке у «Водолея» давно вот так висит табло, может упасть на кого угодно», – поделился горожанин.

Отметим, что фиксировать подобные нарушения необходимо на портале «Твой Сургут» – после этого обращение передадут владельцу остановочного павильона, который должен будет как можно скорее решить проблему.

«Это его имущество, и согласно договору аренды, оно должно находиться в рабочем состоянии. То есть если это оборудование неисправно, и нам поступает об этом информация — мы сообщаем об этом владельцу и проводим с ним работу», — сообщал ранее корреспонденту siapress.ru замдиректора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Владимир Токмянин.