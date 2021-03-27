Уборка Сургута от снега продолжается

Март подходит к концу, но снегоуборочная кампания продолжается – об этом сообщили в администрации Сургута. Они также отметили, что даже сейчас городские дворы расчищают 65 единиц техники, а 150 грейдеров выходит после снегопадов.

«С декабря по конец марта из городских дворов вывезли более 600 тысяч кубометров снега. Крыши 1033 домов очистили от снега и наледи. Расчистка дворов и вывоз снега продолжаются, расписание уборки можно посмотреть на сайтах своей управляющей компании и на сайте администрации», – рассказали в местной мэрии.