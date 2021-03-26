Власти Сургута поддержали инициативу создания парковок для велосипедистов

Крытые велопарковки появятся этим летом в Сургуте. Для начала планируется оборудовать 15 крытых пространств для стоянки транспорта. Они будут представлять из себя не просто ангары, а настоящие креативные арт-объекты. На эти цели в бюджете Сургута нашлось пять миллионов рублей. «Согласно проекту, две велопарковки украсят профессиональные художники, еще две разрисуют дети с ограниченными возможностями здоровья, а остальные будут оформлены с помощью станка плазменной резки. При этом дизайн парковок смогут выбрать жители города», – сообщает городской портал «О!Сургут».

Разместят долгожданные для многих сургутян объекты в первую очередь в местах с большим велосипедным трафиком. Это социальные учреждения и общественные пространства: поликлиники, образовательные учреждения, парки и скверы. Оборудованные места для стоянки легкого транспорта также станут пристанищем и для детских колясок и самокатов.