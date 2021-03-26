Районный суд Сургута дал югорчанину год колонии за «нетрезвое» вождение

Житель Белого Яра отправится в колонию-поселение за вождение в нетрезвом виде. Соответствующий приговор вынес Сургутский районный суд. Мужчина признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Отметим, ранее любитель горячительного уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но это не послужило ему уроком: в октябре 2020 года он вновь сел за руль пьяным.

Суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил автолюбителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев.