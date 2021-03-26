Накануне водитель ВАЗа сбил жительницу Сургута: она выжила

В Сургуте водитель ВАЗа сбил женщину – к счастью, та осталась жива, но получила травмы. Инцидент произошел накануне, 25 марта. Сообщается, что горожанка переходила проезжую часть по правилам.

«В 18:10 на Нефтеюганском шоссе 55-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», допустил наезд на 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Сургута.

Напомним, что такие случаи не редки в округе – так, в Нижневартовске внедорожник премиум-класса сбил пенсионерку. Она выжила, но ее пришлось госпитализировать.