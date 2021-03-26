Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Спешим порадовать – завтра выходные. Если не хотите скучать дома, то можно собраться семьей или в компании друзей и сходить на одно из мероприятий.

Суббота, 27 марта

Спектакль «Границы памяти»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Постановка, сюжет которой не оставит равнодушным никого – в послевоенной столице влюбляются друг в друга полька Геля и русский парень Виктор. В прочтении режиссера Тамары Лычкатой печальная история молодых людей из пьесы «Варшавская мелодия» становится спектаклем о нежных чувствах, свободе и границах.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 550 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 16 лет.

Вечер регионального кино со Стасом Крючковым

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 16:00.

Югорский кинематограф жив! В этом вы убедитесь на встрече с сургутским кинорежиссером Стасом Крючковым, автором фильмов «Забытые солнцем», «Любовь – это...», «Амаль» и руководителем мастерской кино «Каменный слон». Также гости смогут пообщаться с молодыми и подающими надежды режиссерами, посмотрят их работы и ответят на вопросы.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 100 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 12 лет.

Выставка «неПонятное искусство»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2.

Юные любители искусства и их родители смогут познакомиться с современными произведениями живописи, графики и ДПИ художников XX и XXI веков. Музей предоставит уникальные работы известных творцов – Райшева, Курникова, Владимирова, Щербакова и других.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: взрослый – 100 рублей, детский (старше 7 лет) – 50 рублей, детский (до 7 лет) – 30 рублей. Мероприятие будет проводится до 18 апреля по расписанию работы музея.

Воскресенье, 28 марта

Концерт «Ритмы гор»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 14.00.

Ансамбль народного танца «Кавказ» и коллектив «Калына» приглашают зарядиться энергией величественного кавказского народа: зрители познают вековые традиции, обычаи и уникальность культуры, прочувствуют характер и красоту души представителей этого этноса.

Телефон для справок – 24-37-21. Цена билета: 300 рублей.

Концертная программа «Путешествие по симфоническому оркестру»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Интерактивный концерт-знакомство станет интересным мероприятием для маленьких сургутян – они смогут познакомиться с миром музыки вместе со сказочным королем Бим-бом-труляля, который поможет приобщиться к классической симфонической музыке.

Телефон для справок: 34-44-03, 63-71-95. Цена билета: от 200 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 6 лет.

Постановка «Скамейка»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Это вечная история в духе «одинокая женщина желает познакомиться», тесно сплетенная с другой, не менее известной, народной аксиомой «любовь зла»... И вот на скамейке двое: Он и Она. Что же будет дальше?

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 350 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 16 лет.