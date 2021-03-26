Жители поселка пожаловались депутату на не чищенные спортивные зоны

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк осмотрел три уличные спортивные площадки в рамках с рабочей поездки в посёлок. План работы депутата был составлен с учётом пожеланий жителей. Барсовчане попросили обратить внимание, что летом на площадке у сквера плохо убирают мусор, зимой – скопившийся снег. К тренажёрам, где почищено лопатами, ещё можно подойти, на площадку рядом невозможно – всё под слоем снега. Глава поселения Вячеслав Поздняков объяснил, что спецтехника может повредить резиновое покрытие. Но и вручную качественно почистить территорию проблематично.

Новую площадку по улице Обской официально ещё не открывали. Но и она тоже под снегом – пока нет средств на обслуживание. Сама территория по функционалу отличная: воркаут, беговые дорожки, поле для мини-футбола. Всё будет доступно для барсовчан после того, как снег сойдёт.

Третья спортплощадка, за СК «Лидер», простаивает из-за недобросовестности подрядчика. На объекте тоже проблема с покрытием. Но уже есть судебные решения, вопрос глава поселения прорабатывает.

По итогу у Анатолия Сименяка возник вопрос, целесообразно ли использование резинового покрытия на спортплощадках, которое стоит приличных денег? Что касается очистки спортобъектов, председатель Думы района поручил главе посёлка привести их в соответствующий вид. Глава Вячеслав Поздняков обещал нарекания от жителей устранить. Анатолий Сименяк со своей стороны, проконтролирует решение этого вопроса.