Сургутяне пожаловались на заснеженные козырьки балконов, но их они должны убирать сами

Козырьки с балконов сургутских домов перестали убирать – вот только это заметили местные жители, которые оповестили о проблеме на местном портале для жалоб. По словам людей, управляющие компании только сбивают сосульки, а сугробы так и остаются на месте.

«Снега на крыше по пояс, пока он там, сосулек будет намерено. А у нас дети гуляют и машины рядом стоят. Я на работе сутками, кого-то убьет, а жильцы будут виноваты. Одна уже сосулька двухметровая висит, ждет, кому на голову упасть!» – рассказал горожанин Антон.

В отделе организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства сообщили, что сургутяне сами обязаны сами заниматься очисткой балконов:

«Козырьки балконов, представленные на фото – не проектные. Уборку снега и сосулек собственники самостоятельно должны осуществлять», – прокомментировали представители администрации, сославшись на «Правила благоустройства территории города Сургута».