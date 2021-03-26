В Сургуте в сгоревшем общежитии проживание людей было незаконным

За пожар в сургутском общежитии перед судом ответит владелец строения. Следствие установило, что в второй этаж здания не соответствовал требованиям законодательства для проживания граждан в помещении. «В том числе средства пожаротушения были в неисправном состоянии, на первом этаже здания располагалось складское помещение с легковоспламеняющимися жидкостями», – сообщает Следком Югры.

За эти нарушения в отношении 42-летнего владельца здания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, пожар в общежитии на Промышленной, 16 произошел 20 марта. В результате происшествия один человек погиб, еще восемь пострадали. Причиной возгорания в следственном комитете назвали поджог. Подозреваемый был задержан в день происшествия.