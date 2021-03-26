Как Сургут готовится к проведению ЕГЭ и ОГЭ, рассказала директор департамента образования Ирина Замятина

Волнительный момент для части сургутских старшеклассников наступит сегодня в полдень: в гимназии имени Салманова стартует пробный Единый государственный экзамен.

О том, как в этом году будет проходить реальная государственная аттестация, рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина. Пробный экзамен — это проверка не только для учеников, говорит чиновница, но и для всей образовательной системы: в ходе испытания проанализируют, как работают пункты проведения экзаменов, готовы ли они к наплыву выпускников и т.д.

Напомним, что выпускные испытания устраивают в конце учебного года для учащихся не только 11-х, но и девятых классов. Правила проведения экзаменов в этом году, с учетом пандемии коронавируса, претерпели существенные изменения.

Так, девятиклассники в этом году будут сдавать в форме Основного государственного экзамена только два обязательных предмета — русский язык и математику. Также существует форма традиционного выпускного экзамена, которая предназначена для детей с ограничениями здоровья и инвалидностью. Напомним, что в прошлые годы к двум обязательным добавлялись еще два экзамена с выбором предмета.

Те же два обязательных экзамена будут сдавать и 11-классники — причем те, кто не планирует дальнейшее поступление в вуз, ими могут и ограничиться: по словам Замятиной, сегодня в Сургуте таких 311 человек. Они будут сдавать традиционный выпускной экзамен.

Большая часть — 2365 выпускников — все-таки планирует получить высшее образование, поэтому еще с начала года они выбрали дополнительные предметы, по которым будут сдавать ЕГЭ: в течение всего учебного года у них есть возможность погружаться в их изучение, чтобы подойти к испытанию наиболее подготовленными.

Традиционно самыми популярными такими предметами остаются обществознание и биология. Пандемия с всеобщей цифровизацией сказала свое слово — и акции предмета «информатика» поползли вверх. Впрочем, ему отдают предпочтение пока не так много учащихся — на уровне полутора процентов от общего числа. С 18 процентов до 15 снизилось количество тех, кто планирует сдавать физику, стабильна химия (те же 15 процентов): интерес к ней обусловлен возможностью дальнейшего обучения в сфере медицины и нефтегазовой отрасли. Гуманитарные науки, как прежде, менее популярны: доля истории — десять процентов, литературы — пять процентов. Антирекорд ставит немецкий язык: в этом году экзамен по нему будет сдавать один выпускник.

В целом, количество учащихся, которым предстоит сдавать ЕГЭ, ОГЭ, государственный выпускной экзамен, увеличилось — оно составляет порядка четырех тысяч человек. Для них оборудованы 16 пунктов проведения экзаменов, причем на двух из них пришлось оборудовать по две дополнительные аудитории — установить системы видеонаблюдения, подавления сигналов сотовой связи и т.д.

Кстати, о видеонаблюдении: в департаменте образования предостерегают излишне самоуверенных учеников от использования шпаргалок. Наивно думать, что камеры или не работают, или не отсматриваются. В Сургуте уже был прецедент, когда материалы с видеокамер были изучены уже после проведения ЕГЭ, один из учеников был уличен в использовании «шпор», что привело к аннулированию его результатов и… отчислению из вуза, где он уже начал обучение.

Все требования, которые связаны с распространением коронавируса, на пунктах приема экзаменов будут соблюдены: речь и о соблюдении социальной дистанции, и о обеззараживании воздуха, и об использовании индивидуальных средств защиты, и об организации входящих и исходящих потоков экзаменуемых. Сегодня всю систему проверят еще раз — и в следующий раз состоятся уже реальные испытания.