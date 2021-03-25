В Сургуте горожане зафиксировали желтое облако

В социальных сетях Сургута горожане стали распространять фото. На нем видно, что в небе повисло таинственное желтое облако. Обеспокоенная этим фактом сургутянка написала обращение на портал «Твой Сургут»: «Над ГРЭСом 19.03.21 облако желтого дыма. Компетентные люди сказали, что это означает сжигание углеводородов. Для жителей города это грозит ухудшение состояния здоровья в будущем».

На сообщение под названием «Экологическое преступление» ответ поступил 24 марта от специалиста контрольного управления администрации города. Там посчитали необходимым переслать запрос только в окружной Роспотребнадзор «для принятия решения в рамках компетенции».

Однако в ведомстве корреспонденту siapress.ru сообщили, что данное обращение лишь отчасти относится к компетенции Роспотребнадзора. «Мы эту информацию получили по системе перехвата тревожных сообщений «Инцидент-Менеджмент» только 24 марта. Время упущено, уловить следы выбросов в приземном слое атмосферы нереально, как в силу смены направления ветра, так и в силу отсутствия самого облака. Раскрытие природы данного выброса возможно во взаимодействии с экологическим надзором, куда и было перенаправлено данное сообщение», – пояснила заместитель руководителя окружного Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

По информации специалиста, приоритетными веществами продуктов горения углеводоров, содержащимися в атмосферном воздухе городов Югры и подлежащими обязательному лабораторному контролю, являются: сера диоксид, углерода оксид, азота оксида, азота диоксида, гидроксибензол, формальдегид, свинец. В 2019 и 2020 году превышения этих веществ в зоне населенных мест Югры не зарегистрировано.

Чтобы разобраться в ситуации и определить степень серьезности происшествия, мы уже направили запрос руководству ГРЭС-1, потому как облако было замечено в районе предприятия. Также корреспонденты свяжутся с представителями ведомств эконадзора. Пока сделать этого не удалось.