Сургутская школа примет участие в фестивале «#ЛюдиКакЛюди»

Педагоги Сургутской школы с профессиональной подготовкой примут участие в Пятом Всероссийском инклюзивном фестивале #ЛюдиКакЛюди. Специалисты поделятся опытом работы с людьми с умственной отсталостью и аутизмом.

Фестиваль, который пройдет с 1 по 4 апреля, приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме 2 апреля, учрежденному ООН. Мероприятие призвано донести до широких масс информацию об аутизме, поддержать и помочь интегрировать людей с расстройством аутистического спектра в общество, а самому обществу – понять и принять таких людей.

В этот раз фестиваль пройдет в Московском Государственном музее-заповеднике «Царицыно». В 2019 году фестиваль посетили более пяти тысяч человек, в 2020 году акция прошла в онлайн-формате, и собрала более десяти тысяч посетителей. В этом году оба формата совместят.

Участников мероприятия ждет концертная программа, мастер-классы, презентации деятельности педагогов и психологов, видеоинтервью «Глазами родителей особенных детей». Довершит акцию выставка работ учащихся с ОВЗ и РАС «Весенняя капель».

Сайт фестиваля: 2апреля.рф