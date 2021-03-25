В администрации Сургута рассказали о подготовке к сезону паводков

Согласно прогнозу гидрометеорологов, ожидается, что в этом году средний уровень воды в реках в основном будет близок к среднемноголетним значениям. Также специалисты полагают, что уровень воды в Оби в 2021 году не поднимется выше 661 см. При таком раскладе угрозы подтопления жилых зданий и участков города нет.

Однако активный снегопад в весенний период может привести к сценарию 2015 года, когда уровень воды составил 829 см, и часть территории Сургута, жилых строений была подтоплена.

«По прогнозам экспертов, в этом году весна скорее всего будет поздней. Первый месяц весеннего периода будет на 1-4 градуса холоднее, а вот вторая половина апреля и май будут теплыми. Это может вызвать сложную паводковую ситуацию, чего не было последние несколько лет», – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Олег Пухтеев.

Большую вероятность подтопления городских участков создает таяние снега. Анализ специалистов администрации города помог выявить участки, находящиеся в зоне риска:

- поселок Лунный: линия 3, коттеджи 12, 14; линия 9, коттедж 2; линия 12, балки 39;

- поселок Лесной: дом 39;

- поселок Снежный: ул. Чкалова, 42, 44; ул. Челюскинцев, 7; ул. Лазурная, 3;

- поселок Черный Мыс: ул. Затонская, 21; ул. Школьная, 16;

- ул. Быстринская, 8/1, ул. Заводская, 2, ул. Нагорная, 23а.

Основной причиной здесь называют отсутствие ливневых канализаций.

Сейчас коммунальщики в преддверии сезона паводков проведут очистку водоотводных канав, начнут вывоз снега с территорий, не относящихся к улично-дорожной сети, чтобы сократить объем снежных масс.

Специалисты также вспомнили ситуацию двух последних лет, когда в результате выхода из русла реки Черная подтопление произошло на дачных участках в кооперативе «Газовик». На устранение последствий таких происшествий в бюджете заложены средства из резервного фонда.