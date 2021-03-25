Жители обращаются на «Твой Сургут» с жалобами на настенные надписи

Город как в таутировках: на проблему изрисованных стен обратила внимание одна из сургутянок, которая оставила на портале «Твой Сургут» обращение к властям с требованием решить проблему.

«Эти непонятные надписи, подписи, даже не граффити, это настоящий вандализм! — возмущается Валентина. — Вышестоящим лицам нет дела до облика города? Это и во дворах, на домах, на общественных, муниципальных зданиях, проехаться по центральной улице Ленина — вместо вывесок, баннеров на зданиях эти непонятные надписи. Также эти надписи на дорожных знаках».

Горожанка отметила, что полиции, судя по всему, дела до нарушителей нет — даже когда есть возможность взять их с поличным. «Имея полномочия, я могла бы задержать троих подростков — был случай, но пока полиция приедет, они дорисуют свои каракули и сбегут, — говорит она. — Полиция на этот случай обещала чаще патрулировать наш район, вот интересно ловили кого-то по городу во время патрулирования?»

Проблему взяли на контроль — пока что никаких других реакций со стороны администрации города не последовало.