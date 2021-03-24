В Сургуте Ледовый дворец спорта обновился перед приездом ХК «Мамонты Югры»

Машина для заливки катка, хоккейная коробка, система фиксации шайб и освещение. В Ледовом дворце спорта Сургута обновили материально техническую базу. Так, спортучреждение подготовилось к проведению серьезных хоккейных матчей. В скором времени на сургутском льду сыграет молодежная хоккейная команда «Мамонты Югры».

Кстати, в нынешнем спортивном сезоне на площадке Ледового проходило первенство УрФО среди юношеских команд. «У двух сургутских команд есть все шансы на победу и выход в группу сильнейших. Для ребят это новый шаг в их профессиональной карьере», – отметили успех местных юных хоккеистов в администрации Сургута.

Ранее siapress.ru писал об отмене обязательной самоизоляции для граждан из групп риска и обновленных требованиях к проведению спортивных мероприятий.