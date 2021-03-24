Заместителем главы Сургута назначен Михаил Гуменюк

Очередное кадровое решение главы Сургута Андрея Филатова стало известно только что: заместителем градоначальника назначен лангепасец Михаил Гуменюк. Судя по функционалу, который за ним закрепляют, он должен заменить ушедшего в отпуск с последующим увольнением Алексея Жердева: «В администрации Сургута он будет курировать вопросы организации деятельности главы и администрации города, информационной политики, правовое управление, управление кадров и муниципальной службы, а также другие направления», — говорится в сообщении мэрии.

Опыт есть: Гуменюк два десятка лет отработал в администрации Лангепаса, в том числе на позиции заместителя главы города.

Сам чиновник прокомментировал назначение коротко: «Получил предложение от главы Сургута Андрея Сергеевича Филатова. В должности советника главы города работаю с 5 марта. Успел включиться в работу, познакомиться с будущим коллективом. Задачи мне понятны, курируемые направления для меня не новые».