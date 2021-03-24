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​На Энгельса, 8 приехал новый зам

Заместителем главы Сургута назначен Михаил Гуменюк

​На Энгельса, 8 приехал новый зам
Фото: администрация Сургута

Очередное кадровое решение главы Сургута Андрея Филатова стало известно только что: заместителем градоначальника назначен лангепасец Михаил Гуменюк. Судя по функционалу, который за ним закрепляют, он должен заменить ушедшего в отпуск с последующим увольнением Алексея Жердева: «В администрации Сургута он будет курировать вопросы организации деятельности главы и администрации города, информационной политики, правовое управление, управление кадров и муниципальной службы, а также другие направления», — говорится в сообщении мэрии.

Опыт есть: Гуменюк два десятка лет отработал в администрации Лангепаса, в том числе на позиции заместителя главы города.

Сам чиновник прокомментировал назначение коротко: «Получил предложение от главы Сургута Андрея Сергеевича Филатова. В должности советника главы города работаю с 5 марта. Успел включиться в работу, познакомиться с будущим коллективом. Задачи мне понятны, курируемые направления для меня не новые».


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Сегодня в 14:13, просмотров: 829, комментариев: 9
Комментарии:
Влад Корней
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Сегодня в 14:22
Как жители Сургута рады!!! А , что из 400 тысячным населением города нет достойных на эту должность?
йося
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Сегодня в 14:34
Власть сама по себе...
Citizen
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Сегодня в 14:38
Интересно, он будет, как Жердев, на себя брать принятие решений и отвечать за них?
Или останется тихим и удобным подписантом-согласователем?
Сергей Б
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Сегодня в 15:26
Да нормально все. Филатов взял же местного Кириленко к себе в администрацию. Так сказать, оказал честь Сургуту и отдал должное, точнее взял.

А в остальном как положено, будет из своих, проверенных, команду собирать.

Его Наталья Владимировна по такому же принципу главой Сургута «выбрала».
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:59
Это правильный выбор Андрея Филатова. Михаил Гуменюк не новичок в Югре и не «варяг» из той же Рязани или Костромы. Тем более, что это его право, как Главы города, формировать свою команду, с которой ему работать. А нам обывателям остаётся только оценивать этот выбор по результатам работы новой ГА в целом. Будем ждать результатов.
йося
не нравится
Сегодня в 16:09
Поживём увидим, главное что бы небыло войны.
Сергей Б йося
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Сегодня в 16:13
Чтобы сидел и ничего не трогал как монгольский космонавт – чтобы ничего не сломал.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:13
Хотя бы.
йося
не нравится
Сегодня в 17:09
Ага, што б последнее не доломал...
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