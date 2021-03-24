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​Жители Черного мыса обиделись на власти за остановки-обноски

На сургутском Черном мысу установили старую остановку: жильцы в недоумении

​Жители Черного мыса обиделись на власти за остановки-обноски
Фото: Твой Сургут

Сургутские чиновники продолжают «дарить» грязные остановки жителям сургутских окраин. Очередной «сюрприз» достался жителям Черного мыса — на павильон с заклеенным названием «Храм Георгия Победоносца» пожаловалась пользовательница портала «Твой Сургут»: «Это же не центр города, а край! — саркастично замечает она. — Но люди-то везде живут одинаковые! И погодные условия тоже одинаковые! Почему же такая дискриминация?» Судя по серии снимков, прикрепленных к обращению, можно понять, что долго остановка не простояла и завалилась в сугроб. То ли от ветра, то ли кто-то из возмущенных граждан помог.

На обращение ответил представитель отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Александр Корчагин. Чиновник пообещал, что павильон помоют и очистят после наступления «положительной температуры окружающего воздуха». Менять название остановки будут и вовсе только после того, как на участке появятся регулярные автобусные маршруты.

Заметим, что использование старых остановок в городе — явление распространенное: зимой, например, на аналогичное «подношение» жаловались жители Лесного. Тогда администрация пообещала, что это временное решение, и заверила, что новая остановка будет, как только в бюджете города появятся на это деньги. А произведение вандального искусства лесновчанам привезли, «чтобы в непогоду жителям было где укрыться».

В то время, как жителей окраин «радуют» обносками городских остановок, жителей центра из последних сил хотят обезопасить — в Сургуте активно внедряют камеры, распознающие лица. До 9 мая в городе появится 51 новая видеокамера, которая сможет идентифицировать нарушителей из базы данных городского УМВД и даже анализировать их поведение. В системе «Безопасный город» сейчас 369 камер, 149 из которых установлены для охраны общественного порядка.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 529, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 13:46
Классовая дискриминация.
6xz34e
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Сегодня в 15:05
Вопрос для Василия Птицына.
Albert Leonov 6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:19
Чего он сказать может? се что мог - сделал
Швондер.
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Сегодня в 16:37
Он может календарь приклеить. Потом. А алкон может спросить, как ее везли. С оркестром или без.
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