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​Четыре сургутских парка претендуют на федеральное финансирование

Сургутские власти выдвинули четыре общественных пространства на рейтинговое голосование

​Четыре сургутских парка претендуют на федеральное финансирование
Фото: Администрация Сургута

Сургутяне могут помочь решить судьбу четырех зеленых зон города. Речь идет об Экопарке «За Саймой», скверах в 8 и 20А микрорайонах, а также у Дворца торжеств.

«Экопарк «За Саймой», это будущее экологическое ядро города, после реконструкции будет включать современные детские игровые комплексы, небольшие кафе, скейтпарк, велосипедные дорожки, террасы, беседки и летний кинотеатр», – описан проект в карте для голосования.

Проект сквера в 20А микрорайоне предполагает обустройство тропинок для пешеходов, велодорожек, детских площадок и зону для выгула и дрессировки собак. У Дворца торжеств запланирована установка нескольких арт-объектов: скульптура молодоженов с подсветкой, колоннада, сухой ручей, площадка с полуротондой со скульптурой птиц неразлучников. А сквер в районе Республики, 75 превратится в целый уличный спорткомплекс: футбольное поле – летом, зимой – каток, скейт-парк, велодорожки и многое другое.

Так, об объектах, запланированных к обустройству на 2022 год, сургутянам будут рассказывать волонтеры. С 26 апреля на федеральной площадке проекта «Формирование комфортной городской среды» стартует голосование. Уже более 1000 югорчан изъявили желание стать волонтерами проекта. Однако не все они пройдут отбор. Чем помогут добровольцы, где расположатся точки штаба в Сургуте, и подробности о проектах, представленных на рейтинговом голосовании, смотрите завтра, 25 марта в 12.00, в эфире siapress.ru.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 441, комментариев: 0
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