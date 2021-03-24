В Лянторе сгорел жилой дом

Пожарные Лянтора удалось справиться с пожаром в жилом доме. Накануне вечером сотрудники пожарной службы получили сообщение о возгорании – горел двухэтажный дом в 7 микрорайоне. Он был частично расселен.

На вызов приехали сразу две пожарные части. Большинство жильцов к этому времени смогли эвакуироваться сами, еще пятерым помогли пожарные. Однако оказалось, что в доме все еще оставались люди – они отказались покидать квартиру. Пожарные немедленно отправились на помощь. Несовершеннолетнюю девушку пожарные вывели сразу, а ее соседа покидать квартиру категорически отказался. Пока длились уговоры, мужчина успел надышаться дымом – эвакуировали его уже на руках. Всего пожарные спасли из горящего дома двух человек и эвакуировали пятерых.

Вскоре пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 26 человек и 5 единиц техники. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.