Следователи завели уголовное дело на жителя Сургута за убийство соседа

Житель Сургута убил своего соседа по квартире – виной всему была коммуналка, мужчины не смогли поделить на нее расходы.

По версии следствия, ночью 22 марта между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленники схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшему, от чего тот скончался на месте инцидента.

«Подозреваемый задержан и в ближайшее время следователь ходатайствует перед судом о заключении его под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.