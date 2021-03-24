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Сургутянин убил своего соседа по квартире из-за коммуналки

Следователи завели уголовное дело на жителя Сургута за убийство соседа

Сургутянин убил своего соседа по квартире из-за коммуналки
фото: РБК

Житель Сургута убил своего соседа по квартире – виной всему была коммуналка, мужчины не смогли поделить на нее расходы.

По версии следствия, ночью 22 марта между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленники схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшему, от чего тот скончался на месте инцидента.

«Подозреваемый задержан и в ближайшее время следователь ходатайствует перед судом о заключении его под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.


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24 марта в 11:06, просмотров: 1500, комментариев: 0
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