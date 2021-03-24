Киберарена в Барсово начала свою работу

Артисты Солнечного и Белого Яра предпочитают оттачивать своё мастерство в Барсово. Речь о танцорах и воспитанниках театрального направления, которые приезжают в Барсово на занятия в многофункциональный центр - «киберарену», как по-простому называют его барсовчане. Современное здание организовано по типу «три в одном»: здесь есть зал для культурно-массовых мероприятий и соревнований по компьютерному спорту, библиотека, Центр досуга и творчества. Мест на 1000 кв метров хватает всем: зал для занятий хореографией, зрительный зал, костюмерные, гримерные, большая гардеробная – всё что нужно для подготовки к выступлениям.

Как живётся в новом здании коллективу, который долгие годы был разрознен из-за отсутствия своего ЦДиТ, узнал председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк. В рамках рабочей поездки в посёлок он побывал в центре. Заместитель директора Светлана Уразова провела экскурсию по зданию и ответила на все вопросы главы районного парламента. Вместе с председателем Думы киберарену посмотрели местные школьники. Народный избранник взял за правило знакомить юных жителей поселений со своей работой. Первый такой выезд состоялся в поселок Угут. Сегодня очередь барсовских старшеклассниц работать вместе с Анатолием Сименяком.

В полную силу сейчас занимаются театральное и хореографическое направления, охватывая 78 человек. Библиотека только переехала, её сотрудники обустраивают кабинет. Скоро коридоры центра заполнят распевки – идёт набор в группу вокала. Анатолий Сименяк посмотрели и зал, в нём как раз закончился показ мультфильмов для детей из дневного лагеря.

Старшеклассницы Валерия Афанасенко и Вероника Лазарева ещё ни разу не были в центре. «Мы сейчас готовимся к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз, свободного времени не хватает. Если бы не приглашение председателя Думы, мы бы и не узнали, как здесь классно», – поделились своим впечатлением девушки.

«Хороший объект. Нареканий нет», – подвёл итог Анатолий Сименяк. – В Барсово долгое время не было своего Центра досуга и творчества. Знаю, что творческим коллективам и руководителям было непросто работать в прежних условиях. Я рад за барсовчан и за воспитанников центра из ближайших посёлков. Теперь – дело за новыми достижениями и победами».