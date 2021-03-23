В Сургутском районе участников слета оленеводов поддержали 2500 зрителей

В Сургутском районе отметили День оленевода. Праздник с полувековой историей в 2021 году оказался под угрозой срыва из-за коронавируса. Поначалу организаторы предполагали, что традиционный слет оленеводов, рыбаков и охотников пройдет без зрителей. Тем не менее, им удалось найти выход и организовать мероприятие с соблюдением норм и требований Роспотребнадзора. По традиции оно состоялось в деревне Русскинской 20 марта.

Если раньше на мероприятие съезжались до восьми тысяч гостей из разных муниципалитетов округа, то в этом году в связи с пандемией пришлось ограничить количество зрителей. Всего на празднике в Русскинской побывали 2500 человек – это 25% вместимости площади. Участниками состязаний, к слову, могли стать только представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территории Сургутского района.

Спортивные соревнования и состязания у нас проводятся на улице. Гонки на оленьих упряжках и национальная борьба – это усеченный вариант соревнований. В гонках приняли участие 40 человек. Культурная программа проводится в закрытом помещении – это разрешено Роспотребнадзором. Туда мы переместили и конкурс национальных костюмов», – рассказал начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Роман Завьялов.

Учитывая, что в 2020 году слет не проводился – виной тому был коронавирус, – в этом году праздник был вдвойне необходим. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что он «давно стало визитной карточкой района и Югры в целом. Слет стал одним из первых массовых мероприятий на территории нашего муниципалитета, да и всего округа после года ограничений. Поэтому я надеюсь, что это начало возврата к нормальной жизни и конца пандемии».

Глава муниципалитета также рассказал о грандиозных планах развития территории. Так, в Русскинской будет создан целый туристический комплекс для кемпинга. Еще одним центром притяжения туристов станет Барсова гора. В 2021 году запланировано проектирование, а уже в следующие два года начнется строительство музейного комплекса, малой и большой архитектурных троп.