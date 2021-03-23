Как добиться уборки припаркованных автомобилей-«подснежников»

Администрация Сургута рассказала, как избавиться от «подснежников» во дворах. По словам чиновников, если автохлам находится во дворе — его уборкой должна заниматься управляющая компания; если на дороге — дорожные службы, надзорные органы (например, ГИБДД), контрольное управление администрации. Чтобы автомобиль убрали, достаточно позвонить в одну из этих служб и сообщить о находке.

Чиновники предупреждают — процедура вывоза займет много времени, так как даже у хлама есть хозяева, и просто вывезти его нельзя. Сотрудникам служб предстоит разыскать владельцев или установить, что машина бесхозная. После этого машиной займется либо сам владелец, либо специальная комиссия, которая решит судьбу автомобиля. В прошлом году, по данным администрации, в Сургуте вывезли 71 автомобиль. В этом различными службами в комиссию направили уже порядка 20 пакетов документов на брошенные автомобили.

Проблема автохлама для Сургута с каждым годом приобретает все большее значение. О том, как происходит безрезультатная работа с «подснежниками», читайте в расследовании siapress.ru на этих выходных.