Югорские полицейские задержали дилера «лирики» и «тропикамида»

Еще одним торговцем опасными препаратами в Сургуте стало меньше. Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре совместно с ОСН «Гром» задержали сбытчика сильнодействующих препаратов. При личном досмотре у него обнаружили 130 граммов неизвестных веществ. Обыск в его квартире и на даче увеличил объем изъятого до 8,5 кг - это около 20 тысяч доз. Эксперт позже выяснил, что изъятое является препаратами «Тропикамид» и «Лирика».

Оказалось, что злоумышленник приобретал вещества в интернете для последующего сбыта – разумеется, без рецепта и вряд ли с целью лечения эпилепсии и болезней глаз.

Против «барыги» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Его может ждать лишение свободы сроком до 8 лет.