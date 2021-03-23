В рамках акции «РазДельный сбор — Сургут» на переработку отправится 2 тонны отходов

Администрация Сургута подвела итоги акции экологического движения «РазДельный сбор — Сургут»: за субботу, 20 марта, горожане собрали на переработку две тонны мусора.

Половину этой массы составляет стекло и макулатура. Также сдали 181 килограмм органических отходов, 161 кило отживших свое батареек.

Шанс на вторую жизнь получили сто килограммов пластика. Популярной оказалась идея сбора пластиковых крышечек от бутылок: в Сургуте и соседнем Нефтеюганске в рамках проекта «Добрые крышечки» их собрали 200 килограммов.