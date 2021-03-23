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​СМИ: В Югре предотвратили теракт

В Лянторе задержали несколько участников готовившегося теракта

​СМИ: В Югре предотвратили теракт
Фото: pixabay.com

Теракт в Югре предотвращен накануне, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в силовых структурах. Троих участников запрещенной в РФ организации «Имарат Кавказ» задержали в Лянторе сотрудники ФСБ и полиции 17 марта.

«У них изъяты детали самодельного взрывного устройства, боеприпасы. Стрелкового оружия не найдено, — передает издание слова своего собеседника. — Все трое являются россиянами среднего возраста. Задержанные заключены под стражу».

Накануне siapress.ru стало известно, что сегодня, 23 марта, в Югре будет находиться секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев — он проведет совещание по вопросам национальной безопасности с главами регионов, входящих в УрФО. Также на встрече будет присутствовать и полпред президента Владимир Якушев.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 93, комментариев: 0
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