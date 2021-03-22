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​«Безопасный город» поумнеет

На сургутских улицах установят камеры с функцией распознавания лиц

​«Безопасный город» поумнеет
Фото: администрация Сургута

За сургутянами посмотрят и всех опознают: до 9 мая в городе обновят систему «Безопасный город», установив на улицах 51 новую видеокамеру с функцией распознавания лиц.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые камеры не просто будут бесстрастно фиксировать все происходящее в зоне их «зрения»: высокое разрешение позволит им сразу распознавать нарушителей-рецидивистов (тех, кто уже внесен в базы данных городского УМВД) и что самое интересное, анализировать поведение. «Например, если камера зафиксирует, что кто-то на остановке машет руками, проявляет агрессию, ломает павильон, информация об этом сразу высветится у операторов ЕДДС на экранах», — поясняют представители администрации.

Новые устройства дополнят уже работающую систему из 369 камер, 149 из которых установлены для охраны общественного порядка. Более того: часть из них подключат к новому программному обеспечению, которое позволит им «поумнеть». А до конца года «Безопасный город» получит еще 50 новых камер.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 430, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 17:24
Большая сестра.... Все будет видеть
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:17
Однако, это вторжение в личную жизнь граждан. А где разрешение на видеосъёмку такую, что можно идентифицировать личность? Это же тотальный контроль. Этой базой могут пользоваться не только правоохранительные органы. К примеру, житейское дело.. Гражданин попал под камеры с гражданкой, не состоящей с ней в браке. В результате, может быть семейный конфликт. А может и быть средством шантажа преступников. Как говорится не ничего тайного, что не станет явным, зафиксированным на электронном носителе. И база с камер может уйти из под контроля. Слишком много стало электронных средств, направленных против личной свободы граждан и неприкосновенности их частной жизни. Слишком много тратится бюджетных средств на такие игрушки. А на остальное, жизненное необходимое, для всех граждан «денег нет, но Вы держитесь?»
Местный Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:47
Всё делается исключительно для вашей безопасности)
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