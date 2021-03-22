На сургутских улицах установят камеры с функцией распознавания лиц

За сургутянами посмотрят и всех опознают: до 9 мая в городе обновят систему «Безопасный город», установив на улицах 51 новую видеокамеру с функцией распознавания лиц.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые камеры не просто будут бесстрастно фиксировать все происходящее в зоне их «зрения»: высокое разрешение позволит им сразу распознавать нарушителей-рецидивистов (тех, кто уже внесен в базы данных городского УМВД) и что самое интересное, анализировать поведение. «Например, если камера зафиксирует, что кто-то на остановке машет руками, проявляет агрессию, ломает павильон, информация об этом сразу высветится у операторов ЕДДС на экранах», — поясняют представители администрации.

Новые устройства дополнят уже работающую систему из 369 камер, 149 из которых установлены для охраны общественного порядка. Более того: часть из них подключат к новому программному обеспечению, которое позволит им «поумнеть». А до конца года «Безопасный город» получит еще 50 новых камер.