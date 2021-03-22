В Сургуте жители жалуются на нехватку поликлиник и загруженность поликлиники №2

Вторая городская поликлиника, обслуживающая восточный район Сургута, загружена. При этом северо-восточная часть в последние годы активно застраивалась. А потому как застройка не предполагала возведение медучреждений, новые дома прикрепляли к ближайшей поликлинике. Эти факты приводит сургутянин в своем обращении к властям города: «По требованиям Минздрава на одну поликлинику рекомендуемая численность населения 20-50 тысяч человек. Когда производилась застройка северо-восточного жилого района, там не было предусмотрено поликлиник при том, что там появилось более 30 домов от 200 до 1000 квартир каждый. Жителей района перераспределили по близлежащим, пусть и достаточно отдаленным поликлиникам (расстояние от 2,5 километров пешком). Данный факт вызвал коллапс медицинского обслуживания района, который привел к абсолютной недоступности медицинских услуг».

Сургутянин сетует на то, что записи не даже к врачам-специалистам – даже на ближайшие две недели, и винит в этом ввод новых домов и увеличение прикрепленного ко второй поликлинике населения. Записаться на прием, по словам обратившегося, не представляется возможным ни самостоятельно, ни через терапевта.

Фото: «Твой Сургут»

«До недавних пор я надеялся, что строящийся дом на Университетской, 35 будет той самой взрослой поликлиникой на этот новый, очень густонаселенный и постоянно растущий район. Но это Общежитие! 50-80 тысяч человек восточного и северо-восточного районов испытывают кризис в получении медицинской помощи, а вместо поликлиники строится общежитие», – негодует сургутянин. Речь идет о здании, которое правительство Югры выкупило для нужд Сургутского госуниверситета в целях обеспечения жильем приезжих студентов.

Целью его обращения было получение ответа на вопрос: планируется ли в ближайшее время строительство или введение площадей для взрослой поликлиники. Однако порадовать обратившегося и других горожан сургутской администрации пока нечем: «В настоящее время в разработанной и утвержденной документации на указанной территории размещение объектов здравоохранения не предусмотрено».

При этом в мэрии добавили, что «проектирование и строительство объектов… здравоохранения, ведется в соответствии с нормативными требованиями и расчетами по обеспечению населения объектами обслуживания».