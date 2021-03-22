В Сургутском краеведческом музее прошла презентация карты «ЦЕЛЬный Сургут»

В Сургуте появилась новая мультимедийная интерактивная карта. Информация проецируется на специальную стену с ландшафтным принтом; буквально на кончиках пальцах информация обо всем — от представителей югорской фауны до истории заселения Сургута представителями разных национальностей. Презентация проекта прошла 18 марта в Сургутском краеведческом музее.

«В 2020 году для реализации проекта мультимедийной интерактивной карты была подана заявка на соискание гранта губернатора Югры. В этом нас поддержал фонд развития культуры и искусства «ОРИС» и Светлана Гейнюк. Грант был получен, и сегодня, благодаря большой совместной работе музея и национальных диаспор города, мы готовы сегодня презентовать этот проект вам», — открыла встречу директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина.

Всего на карте расположены 100 активных элементов, распределенных на три хронологических слоя — с 1956 по 2020 год. Особое место на карте заняли иконки 20 национальностей, представители которых принимали участие в строительстве Сургута — это иконки мужчины и женщины в своих национальных костюмах. У каждого народа есть своя краткая этническая характеристика (быт, ремесла, обычаи и традиции), а также численность его представителей в Сургуте. Особенно интересно, открывая разные слои эпох, наблюдать, какие народы в какой период мигрировали в город. Так, ханты, русские, башкиры, татары, азербайджанцы, чеченцы, украинцы и белорусы населяли Сургут уже в период с 1956 по 1979 годы; мордва, марийцы, чуваши, молдаване, эстонцы, болгары «подтянулись» позже, в период с 1980 по 1991 год; Армяне, казахи, таджики, узбеки, киргизы и народы Дагестана обосновались в нефтяной столице позже остальных, уже после 1992 года.

Помимо народов, каждый исторический слой карты наполнен анимированными объектами — растениями, животными (северный олень, селезень, щука), объектами инфраструктуры (речной порт, ГРЭС, школа №1), историческими реликвиями (хантыйские фигурки животных).

Отдельную область занимает раздел «Персоналии»: здесь можно ознакомиться с биографиями знаковых в истории Сургута личностей — по временным отрезкам и сферам деятельности, от медицины и образования до строительства и энергетики. Есть здесь и Людмила Менщикова, и Виталий Горда, и Иосиф Каролинский.

Контент на карте обещают регулярно обновлять — заниматься наполнением карты будут сотрудники музея.

С новой картой Краеведческий музей станет более интересным не только для взрослых, но и для детей. «Спасибо всей команде Краеведческого музея за то, что мы получаем современные продукты, которые позволяют сделать музей интересным вне возраста. Среди посетителей музея — и дошкольники, и люди, убеленные сединой, и важно, что каждый из них находит формат, удобный для себя», — отметила и.о.главы Сургута Анна Томазова.

Однако депутат Думы Сургута Эдуард Иваницкий уверен, что новая карта будет полезна всем, вне возраста: «Любой современный музей немыслим без новых технологий — это необходимость сегодняшнего дня. Я спрашивал многих людей, чего же не хватает Сургуту? Все отвечали — исторической самоидентификации. Информации о том, какие люди здесь жили и живут, ценностного ряда сургутян, того, чем каждый горожанин может гордиться. Точно не торговыми центрами и не офисами. Внутренним наполнением, содержанием. И данный проект — это очень хорошая попытка решить данную, необходимую для города задачу».

Тамару Лычкатую, директора Сургутского музыкально-драматического театра, упомянутая проблема заинтересовала: «Мы не должны забывать, кто мы. Я постоянно удивляюсь, почему в странах Европы есть праздники, на которых все — не только члены художественных коллективов, но и обычные горожане — гуляют в национальных костюмах. Думала, может, дело в высоком достатке? Я была в Германии, и зайдя в универмаг в одном из городов, увидела множество лавочек с национальными костюмами всех регионов Германии — и детские, и взрослые. И у лавочек этих нескончаемые очереди. Люди покупают их за свои деньги и искренне ждут праздника, чтобы облачиться в них, чтобы почтить свои традиции. Мы же, сургутяне, все-таки продолжаем быть формальными. Да, интересный проект, интересные выставки — но у жителей города интереса к своей собственной истории все еще нет. Поэтому мне очень хочется, чтобы этот проект стал одним из тех, что способны пробудить подлинный интерес жителей нашего города к своей культуре, земле, национальности».

Председатель общественной организации «Национальная культурная автономия «Украинская родня»» Николай Ганущак отметил удачное название проекта: «Душа помнит, хочет того, что связывает ее с корнями. Мне нравится название проекта — «Цельный Сургут» — и хочется верить, что оно станет таким эпитетом, который достойно войдет в историю Сургута, станет художественным определением нашего города».