Жители пятиэтажки в Сургуте через суд пытаются «выселить» питомцев из квартиры соседки

Невыносимый запах и постоянный лай. В Сургуте жители пятиэтажки на Геологической воюют с четвероногими соседями. Точнее с той, что их «прописала» в своей квартире. Конфликт с нерадивой любительницей животных Валентиной Луневой продолжается восемь лет и уже перерос в судебное разбирательство. Об этом участники истории рассказали телеканалу «Сургут 24».

«У меня, если я не проветриваю, даже вещи, которые висят в коридоре, пахнут. Если бы это было периодически, а это постоянно. Ко мне приходят подружки, говорят: «Лиля, это невыносимо воняет, как ты здесь живешь», – жалуется соседка Валентины Лилия Челпанова.

Собственники на общем собрании даже решили «скинуться» соседке, отравляющей жизнь жителям дома, на ремонт. Надеялись так хотя бы избавиться от неприятного запаха. Но зоозащитница предложение отвергла.

С начала 2021 года коллективные обращения собственники писали в УМВД – дважды. Теперь соседский конфликт решают в суде. В декабре 2020 итогом первого заседания стало частичное удовлетворение требований истцов. Валентину Луневу – хозяйку питомника – обязали привести в порядок квартиру, так как она должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Однако отбирать животных и лишать женщину права заводить питомцев суд отказался. Тем не менее, юристы поясняют, что собственники в последующем имеют право обратиться в суд с таким требованием. Учитывается норматив, по которому должны содержаться домашние животные в квартире.