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​Сургутянин попался на популярный развод и лишился 3,5 млн рублей

Житель Сургута перевел мошенникам 3,5 млн рублей, взятых в кредит

​Сургутянин попался на популярный развод и лишился 3,5 млн рублей
Фото: pixabay.com

34-летний житель Сургута перечислил мошенникам более 3,5 млн рублей, которые взял в кредит. Мужчина стал жертвой самого популярного способа обмана.

«Накануне мужчине поступил ряд звонков с неизвестных московских номеров. В очередной раз, дозвонившись до потерпевшего, незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка «ВТБ» и сообщил, что неизвестные оформили на него кредит, а также пытаются осуществить перевод 8000 рублей на посторонние счета. Злоумышленник, манипулируя доверием мужчины, убедил его в том, что есть необходимость оформить зеркальный кредит, тем самым «перекрыть» якобы ранее оформленный», - рассказали об обстоятельствах происшествия в пресс-службе городской полиции.

Поверив злоумышленникам, сургутянин оформил на себя кредиты в двух банках города, обналичил деньги и перечислил их через банкоматы, расположенные в разных ТЦ Сургута, на счета банковских карт мошенников. После этого преступники перестали выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело. Мошенникам, если их найдут, грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Отметим, что в Югре очень сложная ситуация с киберпреступностью. Только в прошлом году жители региона лишились полмиллиарда рублей.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 486, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:50
«Деньги есть-ума не надо?». Помните, как разводили «богатенького» Буратино Лиса Алиса и Кот Базилио?«Поле чудес» в стране дураков. Однако и нынешние мошенники ничего нового не придумали. Все то, что и в этой детской песенке , в прекрасном исполнении супругов Никитиных:
«Покуда есть на свете дуракИ, Обманом жить нам, стало быть, с руки».
«Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя
На дурака не нужен нож, ему три короба наврешь—
И делай с ним, что хошь».
Словом - «Какое небо голубое......».


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