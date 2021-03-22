Житель Сургута перевел мошенникам 3,5 млн рублей, взятых в кредит

34-летний житель Сургута перечислил мошенникам более 3,5 млн рублей, которые взял в кредит. Мужчина стал жертвой самого популярного способа обмана.

«Накануне мужчине поступил ряд звонков с неизвестных московских номеров. В очередной раз, дозвонившись до потерпевшего, незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка «ВТБ» и сообщил, что неизвестные оформили на него кредит, а также пытаются осуществить перевод 8000 рублей на посторонние счета. Злоумышленник, манипулируя доверием мужчины, убедил его в том, что есть необходимость оформить зеркальный кредит, тем самым «перекрыть» якобы ранее оформленный», - рассказали об обстоятельствах происшествия в пресс-службе городской полиции.

Поверив злоумышленникам, сургутянин оформил на себя кредиты в двух банках города, обналичил деньги и перечислил их через банкоматы, расположенные в разных ТЦ Сургута, на счета банковских карт мошенников. После этого преступники перестали выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело. Мошенникам, если их найдут, грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Отметим, что в Югре очень сложная ситуация с киберпреступностью. Только в прошлом году жители региона лишились полмиллиарда рублей.